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Власть

Крымчанам напомнили о введении налога на имущество

19:29 четверг, 29 апреля 2021
Крымчанам напомнили о введении налога на имущество

фото © Pixabay

С начала 2021 года все жители Республики Крым, имеющие квартиру, комнату или жилой дом, обязаны платить налог на имущество.

Об этом руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев сообщил на пресс-конференции.

«С 2021 года граждане Республики Крым являются плательщиками налога на имущество физических лиц. Рассчитывается он просто: это кадастровая стоимость либо квартиры, либо комнаты, либо дома. Существует система налоговых вычетов, то есть, вычитается кадастровая стоимость по квартире – 20 квадратных метров, по комнате – 10, по жилому дому – 50», — сказал Наздрачев.

Он добавил, что в среднем за трехкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров сумма налога составит порядка 500 рублей в год.

Крымчане начнут получать уведомления о новом налоге с 1 июля – оно придет либо по почте, либо в личном кабинете налогоплательщика. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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