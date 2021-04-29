Крымчанам напомнили о введении налога на имущество

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С начала 2021 года все жители Республики Крым, имеющие квартиру, комнату или жилой дом, обязаны платить налог на имущество.

Об этом руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев сообщил на пресс-конференции.

«С 2021 года граждане Республики Крым являются плательщиками налога на имущество физических лиц. Рассчитывается он просто: это кадастровая стоимость либо квартиры, либо комнаты, либо дома. Существует система налоговых вычетов, то есть, вычитается кадастровая стоимость по квартире – 20 квадратных метров, по комнате – 10, по жилому дому – 50», — сказал Наздрачев.

Он добавил, что в среднем за трехкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров сумма налога составит порядка 500 рублей в год.

Крымчане начнут получать уведомления о новом налоге с 1 июля – оно придет либо по почте, либо в личном кабинете налогоплательщика.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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