Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» возобновит работу 1 мая

Подъемы будут осуществляться с 10:00 до 16:00, а спуски с 10:00 до 17:00.

Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте перевозчика.

«Температура на плато Ай-Петри приблизительно на 7 градусов ниже, чем у побережья. Рекомендуем при себе иметь теплые вещи», — советую путешественникам в администрации канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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