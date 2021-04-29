Какой сегодня праздник 29 апреля

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Сегодня, 29 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Великий (Чистый) четверг у православных христиан

На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг, или Великий Четверток.

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

В Чистый Четверг крестьяне очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно мыли полы, стены, потолки избы, стол и лавки, оттирали песком, скоблили ножом.

В этот день устраивалась большая стирка — перестирывалась вся одежда, постельное белье, скатерти, занавески и полотенца, а также коврики, половики и подстилки. Все выносилось на просушку во двор, а вся семья в ночь с четверга на пятницу ложилась спать на «гороховине», гороховой соломе, которую расстилали на полу.

Международный день танца (International Dance Day)

Фото pixabay.com

Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца (International Dance Day).

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.

Конечно же, в этот день весь танцующий мир — коллективы театров оперы и балета, современные танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профессиональные, так и самодеятельные артисты — будут отмечать свой профессиональный праздник. Формы же празднования весьма разнообразны — от традиционных концертов и выступлений до танцевальных флешмобов и необычных представлений.

Ирина Рассадница (Арина - «урви берега»)

В этот день чествуют трех мучениц Солунских - сестер Агапии, Хионии и Ирины. Согласно преданию, благочестивые сестры вместе с другими христианками скрывались в горах от преследований императора Диоклетиана, однако, в конце концов, их схватили и привели на суд.

Также сегодня, 29 апреля, отмечают такие праздники:

- День украинского футбола

- День города Бишкек в Кыргызстане

- Всемирный день исполнения Детских Желаний

- День загадочных чердаков

- День рождения застежки-молнии

- День животных в Аргентине

- День жареных креветок скампи (National Shrimp Scampi Day) в США

- День Сева в Японии

- Праздник «цветочного аромата» в Египте

- День канадского кино (National Canadian Film Day)

- День посадки деревьев в Колумбии

- День рождения принцессы Бенедикты Датской

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Павел, Ирина, Феодора, Василиса, Михаил, Галина, Леонид, Ника, Нунехия, Агапия, Калида (Калиса), Хариесса, Хиония.

Что происходило 29 апреля в прошлые годы

998 - по приказу императора Священной Римской империи казнили лидера восстания против папы римского Григория V патриция Кресчентиуса

1429 - Жанна д'Арк возглавила французское войско и освободила Орлеан

1624 - Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции

1648 - началась битва под Желтыми Водами

1707 - отдельный шотландский парламент был ликвидирован. Его депутаты влились в состав английского парламента. Заверилося объединения Англии и Шотландии в новое государствоВеликобританию

1770 - английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии

1854 - столкнулся с американским судном и затонул немецкий парусник «Фаворит», 201 человек погибло

1897 - английский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона

1918 - на Хлеборобском конгрессе в Киеве, при активной поддержке немецкого командования, гетманом Украины был избран Павел Скоропадский

1945 - Гитлер и Ева Браун обвенчались накануне гибели.

1945 - В бою в рейхсканцелярии в Берлине погиб шеф гестапо Г. Мюллер (по некоторым данным, не погиб, а бежал на Запад).

1955 - ЦК Компартии Украины принял постановление об увековечении мест, связанных с жизнью и деятельностью Тараса Шевченко.

1975 - Последние американские войска покинули Вьетнам.

1975 - В Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского.

1982 - Население Китая превысило отметку миллиард человек.

1995 - На референдуме 95% избирателей Казахстана проголосовали за продление полномочий президента Н. Назарбаева в 2001 году.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 апреля. Какие праздники будут завтра?

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