Власть
Как в майские выходные будут работать поликлиники Крыма
Министр здравоохранения РК Александр Остапенко рассказал, как в период предстоящих длинных майских выходных будут работать поликлиники Крыма.
Об этом глава ведомства говорил в ходе брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
По словам министра, будет обеспечена ежедневная работа кабинетов неотложной помощи во всех поликлиниках. Амбулаторный прием узкие специалисты и участковые врачи будут проводить с 4 по 8 мая включительно с 9:00 до 14:00.
Остапенко напомнил, с 1 по 10 мая в Крыму будут работать все пункты вакцинации против «ковида».
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму может появиться свой вертолет санитарной авиации. В республике рассматривается вопрос приобретения собственного санитарного вертолета для нужд регионального Центра медицины катастроф.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму вакцинированы всего 6 процентов жителей. Прививку от коронавируса в Крыму получили более 150 тысяч человек.
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