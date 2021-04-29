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Власть

Как в майские выходные будут работать поликлиники Крыма

15:51 четверг, 29 апреля 2021

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко рассказал, как в период предстоящих длинных майских выходных будут работать поликлиники Крыма.

Об этом глава ведомства говорил в ходе брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

По словам министра, будет обеспечена ежедневная работа кабинетов неотложной помощи во всех поликлиниках. Амбулаторный прием узкие специалисты и участковые врачи будут проводить с 4 по 8 мая включительно с 9:00 до 14:00.

Остапенко напомнил, с 1 по 10 мая в Крыму будут работать все пункты вакцинации против «ковида».

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму может появиться свой вертолет санитарной авиации. В республике рассматривается вопрос приобретения собственного санитарного вертолета для нужд регионального Центра медицины катастроф.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму вакцинированы всего 6 процентов жителей. Прививку от коронавируса в Крыму получили более 150 тысяч человек.

В Крыму растет число госпитализированных с COVID-19. За прошедшую неделю в Крыму с новой коронавирсуной инфекцией госпитализировано на четверть больше пациентов, чем неделей ранее.

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