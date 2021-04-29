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Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Это место заняла Инна Смаль.

Смаль появилась в Госкомрегистре Крыма в начале текущего года в должности заместителя председателя. 5 апреля, после отставки главы ведомства Александра Спиридонова, была назначена исполняющей обязанности руководителя. Сегодня ее в этой должности утвердили.

Смаль считают человеком Аксенова. До появления в Госкомрегситре РК она занимала пост вице-мэра Симферополя и курировала вопросы земельных и имущественных отношений. Таким образом, глава РК Сергей Аксенов получил полный контроль над крымской землей, расставив на ключевые посты своих людей: вице-премьером РК, курирующим имущественные и земельные вопросы, является Анна Анюхина, она же контролирует один самых ценных земельных ресурсов республики – Ялту. Комитет по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК возглавляет родная сестра жены Аксенова Евгения Добрыня, а Смаль возглавила орган, регистрирующий все сделки с недвижимостью.

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