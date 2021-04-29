Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +18
море +9

Власть

Аксенов получил полный контроль над крымской землей

12:17 четверг, 29 апреля 2021
Аксенов получил полный контроль над крымской землей

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Это место заняла Инна Смаль.

Смаль появилась в Госкомрегистре Крыма в начале текущего года в должности заместителя председателя. 5 апреля, после отставки главы ведомства Александра Спиридонова, была назначена исполняющей обязанности руководителя. Сегодня ее в этой должности утвердили.

Смаль считают человеком Аксенова. До появления в Госкомрегситре РК она занимала пост вице-мэра Симферополя и курировала вопросы земельных и имущественных отношений. Таким образом, глава РК Сергей Аксенов получил полный контроль над крымской землей, расставив на ключевые посты своих людей: вице-премьером РК, курирующим имущественные и земельные вопросы, является Анна Анюхина, она же контролирует один самых ценных земельных ресурсов республики – Ялту. Комитет по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК возглавляет родная сестра жены Аксенова Евгения Добрыня, а Смаль возглавила орган, регистрирующий все сделки с недвижимостью.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты нашли 3,5 га под строительство новой школы в Никите. Власти Ялты подобрали земельный участок для строительства новой школы в поселке Никита.

В Крыму значительную часть репатриантов исключили из очереди на получение земли. Репатрианты, живущие в Крыму, которые имеют недвижимость, исключены из очереди на получение земельных участков в рамках программы по реабилитации депортированных народов.

Власти Крыма дали пояснение по земельным участкам в Форосском парке. В Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым дали пояснение по 22 участкам в Форосском парке.

Украинцы массово избавляются от земли в Крыму. Количество земельных участков, принадлежащих иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным компаниям на приграничных территориях в Республике Крым за первый квартал 2021 года сократилось более чем на 2000.

Власть
Аксенов получил полный контроль над крымской землей

Аксенов получил полный контроль над крымской землей

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Власть
Власти Крыма обвинили в «блокадах» полуострова семерых украинцев

Власти Крыма обвинили в «блокадах» полуострова семерых украинцев

Депутаты Государственного совета Крыма направили в Следственный комитет России и Федеральную службу безопасности обращение с просьбой возбудить уголовные дела в отношении семерых граждан Украины.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 28 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
В российских городах вводят «сухой закон» на майские праздники

В российских городах вводят «сухой закон» на майские праздники

Пополнение запасов заранее проблему не решит: алкоголь запрещено не только покупать, но и брать с собой.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации