Жителей Керчи осудили за кражу алкоголя

Керченский городской суд привлек к ответственности ранее судимого жителя Керчи и его знакомую за совершение кражи алкогольной продукции из магазина.

Как установлено судом, в декабре 2020 года подсудимый, имея умысел на тайное хищение чужого имущества из магазина вместе с 21-летней жительницей Керчи. Они распределили между собой преступные роли, согласно которых подсудимый должен был совершать хищение различной алкогольной продукции, а его соучастница должна была находиться вблизи него и наблюдать за окружающей обстановкой, и, в случае возникновения опасности, предупредить об этом.

В магазине, убедившись, что они остаются никем не замеченными и их действия носят тайный характер, подсудимый тайно похитил со стеллажей алкогольную продукцию на общую сумму 4937 руб. Затем подсудимый предложил своей соучастнице совершить кражу бутылки с водой, с целью в дальнейшем запить ею алкогольную продукцию, которую они только, что похитили. Она согласилась и проследовала к стеллажам со сладкой водой. Находясь там, она убедилась, что за ними никто не наблюдает, тайно похитила со стеллажей две двухлитровые бутылки «Соса - Cola ПЭТ», общей стоимостью 222,00 рубля. Затем воры покинули магазин через входной турникет. Но их нашли сотрудники правоохранительных органов.

Учитывая те обстоятельства, что жительница Керчи ранее не судима, впервые совершила преступление, предусмотренное п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ относящееся в соответствии со ст. 15 УК РФ, к преступлению средней тяжести, согласна на прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим, которому возместила причиненный вред, суд прекратил уголовное дело в отношении нее.

При назначении наказания подсудимому, учитывая характер и степень общественной опасности его действий, суд назначил ему условное наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на два года.

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