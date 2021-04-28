Происшествия
За угон автомобиля севастопольцу грозит пять лет тюрьмы
В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.
Как объяснил задержанный, он сделал это, не имея цели похищать машину, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
«Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что вечером, когда возвращался домой, он увидел автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома, и у него возник преступный умысел. <…> Со слов подозреваемого, он совершил угон автомобиля без цели хищения», – говорится в сообщении.
Проникнуть в салон и завести машину злоумышленнику удалось благодаря тому, что автомобиль не был оборудован охранной сигнализацией. Заметив это и дождавшись, когда улица опустеет, подозреваемый разбил окно, забрался внутрь, завел двигатель и уехал. Покатавшись по городу, мужчина бросил транспортное средство и скрылся.
В данный момент автомобиль возвращен владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму неизвестные повредили 59 лифтов: МВД ведет расследование. Неизвестные лица похитили демпферные пружины из 59 лифтов в Симферополе, управляющие компании подали заявление в полицию.
Экс-директор «Севгеоцентра» незаконно присвоил 1,2 млн рублей. С июля 2020 по январь 2021 года бывший директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии давал бухгалтеру указания перечислять ему деньги, принадлежащие организации.
В Симферополе мужчина нашел на улице банковскую карту и снял с нее деньги. В дежурную часть полиции Симферополя поступило заявление от 47-летнего местного жителя о том, что с его банковской карты похищены денежные средства на сумму более 12 тысяч рублей.
Медицинский информационно-аналитический центр Севастополя намутил с госконтрактами. Прокуратура Севастополя в судебном порядке добилась признания недействительными дополнительных соглашений, которыми были неправомерно увеличены сроки обеспечения больницы высокотехнологичным оборудованием.
В Крыму растет число госпитализированных с COVID-19
За прошедшую неделю в Крыму с новой коронавирсуной инфекцией госпитализировано на четверть больше пациентов, чем неделей ранее.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Ночное ДТП с автобусом в Севастополе: подробности
В районе Юмашевского рынка в Севастополе на повороте столкнулись автобус и легковой автомобиль. Два человека в больнице.
«На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется
Пока севастопольцы радуются возвращению воды в Чернореченское водохранилище после дождей и снегопадов, крымчане кусают локти. Вроде осадки выпали такие же, а воды как не было, так и нет.
25 апреля
Родители массово сдают путевки в детские лагеря
21 час назад
Какой сегодня праздник 28 апреля фото
Сегодня, 28 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.