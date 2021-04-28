За угон автомобиля севастопольцу грозит пять лет тюрьмы

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.

Как объяснил задержанный, он сделал это, не имея цели похищать машину, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что вечером, когда возвращался домой, он увидел автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома, и у него возник преступный умысел. <…> Со слов подозреваемого, он совершил угон автомобиля без цели хищения», – говорится в сообщении.

Проникнуть в салон и завести машину злоумышленнику удалось благодаря тому, что автомобиль не был оборудован охранной сигнализацией. Заметив это и дождавшись, когда улица опустеет, подозреваемый разбил окно, забрался внутрь, завел двигатель и уехал. Покатавшись по городу, мужчина бросил транспортное средство и скрылся.

В данный момент автомобиль возвращен владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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