Выездные пункты вакцинации от коронавируса появились в вузах Севастополя

Выездные пункты вакцинации от коронавируса для студентов начали работать с сегодняшнего дня в Севастополе.

Об этом заявил вице-губернатор Александр Кулагин, передает «Новый Севастополь».

«Мы подключаем сейчас высшие учебные заведения – университеты, филиал МГУ. Сегодня, завтра, послезавтра также будем у них организовывать выездные пункты вакцинации», – сказал Кулагин сегодня в ходе аппаратного совещания в правительстве города.

Количество вакцинированных в Севастополе превысило 45 тысяч человек. 22 тысячи человек вакцинировано вторым компонентом. В запасе имеется около 20 тысяч доз вакцины.

Ранее сообщалось, что в Севастополе на центральной площади открылся мобильный пункт вакцинации. В настоящее время такие пункты действуют в крупных торговых центрах региона.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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