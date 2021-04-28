Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму стабильность: каждый день по сотне новых заражений ● Еще 101 крымчанин заболел ковидом ● Ученые предупредили о рисках для переболевших COVID-19 ● Пустые ИВЛ: в Севастополе уже победили коронавирус? ● 98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
Выездные пункты вакцинации от коронавируса появились в вузах Севастополя
Выездные пункты вакцинации от коронавируса для студентов начали работать с сегодняшнего дня в Севастополе.
Об этом заявил вице-губернатор Александр Кулагин, передает «Новый Севастополь».
«Мы подключаем сейчас высшие учебные заведения – университеты, филиал МГУ. Сегодня, завтра, послезавтра также будем у них организовывать выездные пункты вакцинации», – сказал Кулагин сегодня в ходе аппаратного совещания в правительстве города.
Количество вакцинированных в Севастополе превысило 45 тысяч человек. 22 тысячи человек вакцинировано вторым компонентом. В запасе имеется около 20 тысяч доз вакцины.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на центральной площади открылся мобильный пункт вакцинации. В настоящее время такие пункты действуют в крупных торговых центрах региона.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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