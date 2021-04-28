Власти Симферополя отказались от строительства фонтана на центральной площади

Глава крымской столицы Валентин Демидов рассказал о благоустройстве площади Ленина и о том, почему возникла необходимость корректировки первоначальных проектов.

«В этом году, как известно, в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается 5 общественных пространств. Мы постарались, чтобы площадь Ленина вошла в этот перечень. Ведь это центральная площадь не только Симферополя, но и республики. Строительные работы уже начались, сейчас на площади ведется демонтаж. Хочу отметить, что в этом году выполняется именно благоустройство, то есть капитальный ремонт, а не полноценная реконструкция», — рассказал Демидов.Градоначальник подчеркнул, что они не могут выполнять какие-либо дополнительные работы, увеличивать объемы и выполнять мероприятия, которые не предусмотрены титулом «Капитальный ремонт». В частности, через экспертизу не прошли несколько объектов, которые предлагались архитекторами — сухой фонтан, питьевой фонтан, который исторически был на этой площади.

«Прежде чем утвердить концепцию капитального ремонта площади, мы собрали градостроительный совет, на котором были изучены несколько предложений архитекторов. Был ряд интересных и необычных предложений. В том числе, предложения по устройству на площади молодежных зон для занятий скейтбордом и прочие. Тем не менее, основная функциональная задача этого места – центральная площадь, на которой проводятся массовые мероприятия. Кроме того, существует ряд технических ограничений – необходимость одновременного нахождения на площади большого количества техники до 70 тонн весом, наличие различных коммуникаций, которые проходят через территорию. С учетом всех ограничений и особенностей был разработан и утвержден проект, по которому сейчас ведутся работы, планируемые к завершению осенью текущего года. Это будет современная и комфортная площадь для всех жителей и гостей города», — подытожил Демидов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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