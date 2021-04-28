Власть
В Севастополе суд подтвердил незаконность завышенных начислений за вывоз мусора
фото © tass.ru
Севастопольский городской суд апелляционной инстанции вынес решение о «незаконном завышении платы» за вывоз мусора.
Суд решил, что «мусорный» оператор нарушал законодательство и брал с жителей лишнее.
В частности, суд отказал региональному оператору по вывозу твердых коммунальных отходов в их апелляционной жалобе на решение Ленинского районного суда Севастополя.
Иск подала прокуратура Ленинского района города по требованию активистов. По мнению жителей, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами долгое время «злоупотреблял монопольным положением на рынке, неправильно начислял оплату за вывоз мусора и нарушал порядок формирования тарифов».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Росприроднадзор подтвердил вывоз опасных отходов в воинские части Севастополя. Экспертиза показала: речь идет об отходах 5-го класса опасности.
Под Феодосией поймали нелегального ассенизатора. В настоящее время эти и другие правонарушения, связанные с неправомерными сбросами нечистот, расследуют в Минприроды РК.
Крупнейшее кладбище Симферополя превращается в свалку. Горы мусора скапливаются в непосредственной близости от мест захоронений.
Власти рассказали о притоках воды в водохранилища Ялты за неделю. Загорское и Счастливенское водохранилища, питающие Ялту, за неделю с 18 по 25 апреля пополнились водой на 1 664 тыс. куб. метров.
В Крыму стабильность: каждый день по сотне новых заражений
За 27 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов пообещал за три месяца обойти все дворы в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов в ближайшие три месяца намерен обойти придомовые территории в каждом городе и районе республики и выяснить, с какими проблемами сталкиваются жильцы.
Какой сегодня праздник 28 апреля фото
Сегодня, 28 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Пассажирский самолет с неисправным шасси совершил посадку в Симферополе
Пассажирский самолет Airbus A-320 с неисправным шасси, совершавший рейс из Москвы, совершил посадку в Симферополе.
21 час назад
Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма
20 часов назад
Родители массово сдают путевки в детские лагеря
15 часов назад
Зеленский едет в сторону Крыма
22 часа назад
В Крыму с новой силой стартовал процесс тотального озаборивания
В Крыму, наконец, «распробовали» опыт российских регионов по бесконечному освоению бюджетных средств: в Симферополе начался процесс тотального озаборивания.