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Власть

В Севастополе суд подтвердил незаконность завышенных начислений за вывоз мусора

В Севастополе суд подтвердил незаконность завышенных начислений за вывоз мусора

фото © tass.ru

Севастопольский городской суд апелляционной инстанции вынес решение о «незаконном завышении платы» за вывоз мусора.

Суд решил, что «мусорный» оператор нарушал законодательство и брал с жителей лишнее.

В частности, суд отказал региональному оператору по вывозу твердых коммунальных отходов в их апелляционной жалобе на решение Ленинского районного суда Севастополя.

Иск подала прокуратура Ленинского района города по требованию активистов. По мнению жителей, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами долгое время «злоупотреблял монопольным положением на рынке, неправильно начислял оплату за вывоз мусора и нарушал порядок формирования тарифов».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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