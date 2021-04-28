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Власть

В Севастополе грозят судами владельцам самостроев

В Севастополе участились рейды по выявлению незаконного строительства многоквартирных домов на участках, предназначенных под индивидуальную жилую застройку. Очередные объекты обнаружены в бухте Казачьей.

Об этом сообщил директор департамента города Евгений Горлов, пригрозив уголовной ответственностью нарушителям. 

«Контрагенты продолжают строиться. <…> К чему это может привести – к тому, что мы однозначно пойдем в суд, либо в добровольном порядке, либо в принудительном, и через судебные решения данный гражданин просто свои средства потеряет. Любого, кто сегодня принимает решение в части строительства незаконного объекта, могут коснуться последствия. В некоторых случаях, если будут действия мошеннические, и они еще других людей будут привлекать, соответственно, это будет уже уголовная ответственность», – подчеркнул Горлов.

По его словам, на сегодняшний день в судах Севастополя уже рассматривается 41 дело о сносе объектов самовольного строительства, которые построены на индивидуальных жилых земельных участках, но «имеют признаки многоквартирности». Некоторые предприниматели уже проиграли суды первой инстанции, отметил директор горхоза.

В департаменте городского хозяйства напомнили, что после решения профильной комиссии о сносе строения, у владельцев объектов остается три месяца на то, чтобы привести его в соответствие: «либо путем демонтажа, либо путем предоставления необходимых правоустанавливающих документов, которые подтвердят, что объекты соответствуют требованиям». В противном случае самострои будут снесены силами города, после чего хозяйствующих субъектов обяжут заплатить по счетам в соответствии с затратами на демонтаж.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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