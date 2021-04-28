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Странности

В одном из баров Крыма в туалете повесили портрет лидера КНДР

09:22 среда, 28 апреля 2021

В одном из баров Симферополя в туалете повесили портрет лидера КНДР.

Об этом каким-то образом узнали в посольстве Северной Кореи и не нашли другого способа «устранить безобразие» как обратиться к… севастопольским комсомольцам. По крайней мере, так излагают события в севастопольском отделении ЛКСМ. Там сочли ситуацию настолько серьезной, что одному-двум «бойцам» с ней не справиться:

«Заведение решило, по всей видимости, нанести удар по дружбе между странами. Иначе как можно еще объяснить появление в туалете этого бара портрета уважаемого товарища Ким Чен Ына?».

Придя к выводу, что в погоне за прибылью и ради хайпа владельцы бара поставили под удар международную репутацию страны, из Севастополя выслали в крымскую столицу целый десант во главе с самым главным своим комсомольцем.

«Прибыв в заведение и увидев портрет корейского лидера в неподобающем месте, товарищ первый секретарь горкома потребовал от руководства бара его незамедлительно убрать. После непродолжительных переговоров и разъяснения всей серьезности ситуации – ведь об этом факте стало известно корейскому посольству – руководство заведения распорядилось убрать портрет Ким Чен Ына из туалета», – сообщили в пресс-службе Севастопольского городского отделения ЛКСМ РФ.

В доказательство реальности описанных событий комсомольцы Севастополя приложили фотографии: Ким Чен Ын с поднятыми руками и в золоченой раме на зеленых обоях с желтым рисунком над черным унитазом; отважный комсомолец, борющийся за честь страны в противостоянии с сотрудником бара и завершающая часть фото-триптиха: туалет без портрета. Любопытно, что вместе с Ким Чен Ыном со стены исчезла и часть желтых рисунков, украшавших обои.

В тексте использованы материалы: Новый день

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