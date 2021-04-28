Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму растет число госпитализированных с COVID-19 ● Выездные пункты вакцинации от коронавируса появились в вузах Севастополя ● В Крыму стабильность: каждый день по сотне новых заражений ● Еще 101 крымчанин заболел ковидом ● Ученые предупредили о рисках для переболевших COVID-19
В Крыму вакцинированы всего 6 процентов жителей
фото © Новости Крыма
Прививку от коронавируса в Крыму получили более 150 тысяч человек.
Об этом на брифинге по противодействию COVID-19 сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
«На сегодняшний день республика получила 217852 дозы вакцины, привито 151687 человек, из них 76518 получили второй компонент», – уточнил министр.
Вакцинация медиков от коронавируса началась в регионе в середине декабря 2020 года. Массовая вакцинация всего населения началась 18 января.
Ранее сегодня Остапенко сообщил, что число госпитализированных с коронавирусом пациентов в Крыму за неделю выросло более чем на четверть.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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