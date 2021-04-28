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Коронавирус в Крыму

В Крыму вакцинированы всего 6 процентов жителей

19:40 среда, 28 апреля 2021
В Крыму вакцинированы всего 6 процентов жителей

фото © Новости Крыма

Прививку от коронавируса в Крыму получили более 150 тысяч человек.

Об этом на брифинге по противодействию COVID-19 сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«На сегодняшний день республика получила 217852 дозы вакцины, привито 151687 человек, из них 76518 получили второй компонент», – уточнил министр.

Вакцинация медиков от коронавируса началась в регионе в середине декабря 2020 года. Массовая вакцинация всего населения началась 18 января.

Ранее сегодня Остапенко сообщил, что число госпитализированных с коронавирусом пациентов в Крыму за неделю выросло более чем на четверть.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму стабильность: каждый день по сотне новых заражений. За 27 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Еще 101 крымчанин заболел ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Пустые ИВЛ: в Севастополе уже победили коронавирус?. За прошедшую неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе незначительно снизился. За неделю в городе заболело 163 человека, неделей ранее заболевших было 185.

98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 25 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.

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В Крыму вакцинированы всего 6 процентов жителей

Прививку от коронавируса в Крыму получили более 150 тысяч человек.

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За 27 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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