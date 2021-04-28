В Крыму учитель ударил палкой спрятавшегося в шкафу восьмиклассника

В селе Угловое Бахчисарайского района полиция проводит проверку по информации об учителе истории, который ударил школьника.

«Сотрудники МВД проводят проверку по факту инцидента, который произошел между учителем и учеником 8 класса в Бахчисарайском районе. Будет дана правовая оценка», – цитирует «Крым 24» информацию пресс-службы МВД по РК.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором четко видно, как в одной из школ мужчина взял палку и ударил ученика, который находился в классе, спрятавшись в шкафу.

В школе села Угловое Бахчисарайского района, уволился учитель истории, которого обвинили в нападении на ученика. По словам завуча школы Оксаны Толмачевой, мужчина на самом деле не бил ребенка, да и конфликт произошел исключительно из-за того, что педагог слишком сблизился с учениками.

«Конфликт действительно произошел. Эта стало следствием того, что учитель пытался быть другом ученикам. Они были на одной волне, приблизительно как старшеклассник с учеником младшего класса. Но эти отношения немного вышли за грань, и дети решили, что раз учитель к ним так относится, то можно его донимать. В этот день они весь урок не давали ему работать и в конце еще и оскорбили. На эмоциональном подъеме учитель совершил тот поступок», - рассказала Толмачева.

Правда, как говорит завуч школы, ребенок никаких травм не получил. Учитель ударил по стене:

«Ребенок стоял у стены в подсобном помещении, а учитель ударил рядом с ним по стене. Удара по ребенку не было. Сам ученик и мама никаких претензий к учителю не имеют, поскольку нет ни травм, ни синяков. Учитель уволился сразу после произошедшего. В школе все равно проводится разбирательство».

В школе не отрицают, что учитель – сын директора, однако уверены, что на ситуацию это никак не влияет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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