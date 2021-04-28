Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще 101 крымчанин заболел ковидом ● Ученые предупредили о рисках для переболевших COVID-19 ● Пустые ИВЛ: в Севастополе уже победили коронавирус? ● 98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Крыму пункты вакцинации от коронавируса будут работать с 1 по 11 мая
В Крыму стабильность: каждый день по сотне новых заражений
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За 27 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 73 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2531 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 141 человек, выздоровевших за весь период – 37 328 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пустые ИВЛ: в Севастополе уже победили коронавирус?. За прошедшую неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе незначительно снизился. За неделю в городе заболело 163 человека, неделей ранее заболевших было 185.
98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 25 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму пункты вакцинации от коронавируса будут работать с 1 по 11 мая. В Крыму несмотря на объявленные с 1 по 1 мая выходные дни, вакцинация от коронавируса продолжится обычными темпами, сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
104 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 24 апреля на территории Республики Крым подтверждено 104 новых случая коронавирусной инфекции.
В Крыму стабильность: каждый день по сотне новых заражений
За 27 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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