Власть
В Крыму скоро начнут готовиться к строительству игорной зоны
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Строительство игорной зоны в поселке Кацивели под Ялтой может занять два года.
Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Коллеги определили уже способ реализации. … Знаю, что в мае основные процедуры должны быть завершены, – сказал Аксенов. – Строительство займет полтора-два года, где-то так».
Он отметил, что сейчас решается вопрос о приобретении имеющихся на выделенной под строительство игорной зоны земле капитальных строений для их сноса. Это необходимо для последующего строительства нового комплекса.
В конце минувшего года сообщалось, что строительство игорной зоны может начаться в первом квартале текущего года. Согласно проекту, который был одобрен инвестиционным советом республики, игорная зона включает в себя казино и гостиничный комплекс.
Общий объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. Реализовывать проект будет Управляющая компания инфраструктурных проектов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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