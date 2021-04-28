В Крыму скоро начнут готовиться к строительству игорной зоны

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Строительство игорной зоны в поселке Кацивели под Ялтой может занять два года.

Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Коллеги определили уже способ реализации. … Знаю, что в мае основные процедуры должны быть завершены, – сказал Аксенов. – Строительство займет полтора-два года, где-то так».

Он отметил, что сейчас решается вопрос о приобретении имеющихся на выделенной под строительство игорной зоны земле капитальных строений для их сноса. Это необходимо для последующего строительства нового комплекса.

В конце минувшего года сообщалось, что строительство игорной зоны может начаться в первом квартале текущего года. Согласно проекту, который был одобрен инвестиционным советом республики, игорная зона включает в себя казино и гостиничный комплекс.

Общий объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. Реализовывать проект будет Управляющая компания инфраструктурных проектов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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