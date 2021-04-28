Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +9
море +9

Власть

В Крыму с новой силой стартовал процесс тотального озаборивания

07:30 среда, 28 апреля 2021
В Крыму с новой силой стартовал процесс тотального озаборивания

фото © Новый день

В Крыму, наконец, «распробовали» опыт российских регионов по бесконечному освоению бюджетных средств: в Симферополе начался процесс тотального озаборивания.

«Не знаю, как сильно нужно ненавидеть город, чтобы везде втыкать это унылое уродство. На каждом перекрестке, вдоль каждой улицы, даже вдоль набережных и лесов. Они уже везде воткнули эти импотентные малые архитектурные формы. Думаю, еще немного и каждый подъезд оборудуют серыми коридорами, чтобы и мысли не было сворачивать с маршрута, – пишет telegram-канал «Крымчанин».

Городские власти ссылаются на требования ГИБДД, а в инспекции – на действующие ГОСТы. Однако в ГОСТе 52289, регламентирующем применение дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, сказано, что ограждений вдоль дороги ставится, только если отделяющий пешеходную часть от проезжей газон уже 1 метра. Это же подтверждают в ФАУ «РосдорНИИ», занимающемся разработкой целевых программ по повышению безопасности дорожного движения и стандартов технических средств организации дорожного движения, которым относятся и дорожные ограждения.

При этом во многих городах заборы превратились в неиссякаемую кормушку: их постоянно меняют (переставляя старые ограждения с места на место, но отчитываясь как за новые), перекрашивают и так далее – и все это за счет бюджета.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов пообещал за три месяца обойти все дворы в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов в ближайшие три месяца намерен обойти придомовые территории в каждом городе и районе республики и выяснить, с какими проблемами сталкиваются жильцы.

Мэр Ялты уже хочет продать свои бусы после скандала. Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что готова продать набор своих украшений после разгоревшегося в социальных сетях скандала о стоимости ювелирных изделий.

Зеленский едет в сторону Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Херсонскую область, чтобы посетить границу с Крымом.

Аксенов хочет возглавить крымский список единороссов на выборах в Госдуму. Глава Крыма Сергей Аксенов готов возглавить список кандидатов от крымского регионального отделения партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной думы.

Власть
Аксенов пообещал за три месяца обойти все дворы в Крыму

Аксенов пообещал за три месяца обойти все дворы в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в ближайшие три месяца намерен обойти придомовые территории в каждом городе и районе республики и выяснить, с какими проблемами сталкиваются жильцы.

Общество
Какой сегодня праздник 28 апреля

Какой сегодня праздник 28 апреля фото

Сегодня, 28 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
Упавший столб блокировал дорогу у штаба флота в Севастополе

Упавший столб блокировал дорогу у штаба флота в Севастополе фото

Фонарный столб рядом с верхней площадкой Синопского спуска в центре Севастополя рухнул на парковку автомобилей.

Происшествия
В Крыму неизвестные повредили 59 лифтов: МВД ведет расследование

В Крыму неизвестные повредили 59 лифтов: МВД ведет расследование

Неизвестные лица похитили демпферные пружины из 59 лифтов в Симферополе, управляющие компании подали заявление в полицию.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации