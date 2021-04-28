Власть
В Крыму с новой силой стартовал процесс тотального озаборивания
фото © Новый день
В Крыму, наконец, «распробовали» опыт российских регионов по бесконечному освоению бюджетных средств: в Симферополе начался процесс тотального озаборивания.
«Не знаю, как сильно нужно ненавидеть город, чтобы везде втыкать это унылое уродство. На каждом перекрестке, вдоль каждой улицы, даже вдоль набережных и лесов. Они уже везде воткнули эти импотентные малые архитектурные формы. Думаю, еще немного и каждый подъезд оборудуют серыми коридорами, чтобы и мысли не было сворачивать с маршрута, – пишет telegram-канал «Крымчанин».
Городские власти ссылаются на требования ГИБДД, а в инспекции – на действующие ГОСТы. Однако в ГОСТе 52289, регламентирующем применение дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, сказано, что ограждений вдоль дороги ставится, только если отделяющий пешеходную часть от проезжей газон уже 1 метра. Это же подтверждают в ФАУ «РосдорНИИ», занимающемся разработкой целевых программ по повышению безопасности дорожного движения и стандартов технических средств организации дорожного движения, которым относятся и дорожные ограждения.
При этом во многих городах заборы превратились в неиссякаемую кормушку: их постоянно меняют (переставляя старые ограждения с места на место, но отчитываясь как за новые), перекрашивают и так далее – и все это за счет бюджета.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов пообещал за три месяца обойти все дворы в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов в ближайшие три месяца намерен обойти придомовые территории в каждом городе и районе республики и выяснить, с какими проблемами сталкиваются жильцы.
Мэр Ялты уже хочет продать свои бусы после скандала. Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что готова продать набор своих украшений после разгоревшегося в социальных сетях скандала о стоимости ювелирных изделий.
Зеленский едет в сторону Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Херсонскую область, чтобы посетить границу с Крымом.
Аксенов хочет возглавить крымский список единороссов на выборах в Госдуму. Глава Крыма Сергей Аксенов готов возглавить список кандидатов от крымского регионального отделения партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной думы.
Аксенов пообещал за три месяца обойти все дворы в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов в ближайшие три месяца намерен обойти придомовые территории в каждом городе и районе республики и выяснить, с какими проблемами сталкиваются жильцы.
Какой сегодня праздник 28 апреля фото
Сегодня, 28 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Упавший столб блокировал дорогу у штаба флота в Севастополе фото
Фонарный столб рядом с верхней площадкой Синопского спуска в центре Севастополя рухнул на парковку автомобилей.
Пассажирский самолет с неисправным шасси совершил посадку в Симферополе
Пассажирский самолет Airbus A-320 с неисправным шасси, совершавший рейс из Москвы, совершил посадку в Симферополе.
18 часов назад
Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма
16 часов назад
Родители массово сдают путевки в детские лагеря
12 часов назад
Мэр Ялты уже хочет продать свои бусы после скандала
18 часов назад
Зеленский едет в сторону Крыма
18 часов назад
В Крыму неизвестные повредили 59 лифтов: МВД ведет расследование
Неизвестные лица похитили демпферные пружины из 59 лифтов в Симферополе, управляющие компании подали заявление в полицию.