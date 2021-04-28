Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Выездные пункты вакцинации от коронавируса появились в вузах Севастополя ● В Крыму стабильность: каждый день по сотне новых заражений ● Еще 101 крымчанин заболел ковидом ● Ученые предупредили о рисках для переболевших COVID-19 ● Пустые ИВЛ: в Севастополе уже победили коронавирус?
В Крыму растет число госпитализированных с COVID-19
фото © Новости Крыма
За прошедшую неделю в Крыму с новой коронавирсуной инфекцией госпитализировано на четверть больше пациентов, чем неделей ранее.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко на брифинге в среду.
«За прошедшую неделю в стационары госпитализировано 408 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 87 человек или на 27% выше уровня прошлой недели», – сказал он.
В то же время стало меньше требующих госпитализации пациентов с внебольничной пневмонией. Так, за неделю попали в больницы 96 человек, что на 18 пациентов меньше, чем неделей ранее. Таким образом, общий уровень госпитализированных с COVID-19 и пневмонией за неделю увеличился на 69 человек.
По информации Остапенко, в стационарах находится 1561 пациент с коронавирусом и пневмонией, на амбулаторном лечении – 442 человека. 127 пациентов - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Глава Минздрава Крыма также сообщил, что на сегодняшний день в регионе функционирует 1968 ковидных коек, а с 1 мая их количество увеличится до 2038.
«Система здравоохранения республики готова к любому развитию ситуации с заболеваемостью, готова к любым количествам как прогнозных, так и фактических госпитализаций. У нас достаточно всех видов ресурсов, медикаментов, расходных материалов как для стационарного, так и для амбулаторного сегмента», – заверил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще 101 крымчанин заболел ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Пустые ИВЛ: в Севастополе уже победили коронавирус?. За прошедшую неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе незначительно снизился. За неделю в городе заболело 163 человека, неделей ранее заболевших было 185.
98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 25 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму пункты вакцинации от коронавируса будут работать с 1 по 11 мая. В Крыму несмотря на объявленные с 1 по 1 мая выходные дни, вакцинация от коронавируса продолжится обычными темпами, сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
В Крыму растет число госпитализированных с COVID-19
За прошедшую неделю в Крыму с новой коронавирсуной инфекцией госпитализировано на четверть больше пациентов, чем неделей ранее.
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