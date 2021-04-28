В Крыму растет число госпитализированных с COVID-19

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За прошедшую неделю в Крыму с новой коронавирсуной инфекцией госпитализировано на четверть больше пациентов, чем неделей ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко на брифинге в среду.

«За прошедшую неделю в стационары госпитализировано 408 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 87 человек или на 27% выше уровня прошлой недели», – сказал он.

В то же время стало меньше требующих госпитализации пациентов с внебольничной пневмонией. Так, за неделю попали в больницы 96 человек, что на 18 пациентов меньше, чем неделей ранее. Таким образом, общий уровень госпитализированных с COVID-19 и пневмонией за неделю увеличился на 69 человек.

По информации Остапенко, в стационарах находится 1561 пациент с коронавирусом и пневмонией, на амбулаторном лечении – 442 человека. 127 пациентов - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Глава Минздрава Крыма также сообщил, что на сегодняшний день в регионе функционирует 1968 ковидных коек, а с 1 мая их количество увеличится до 2038.

«Система здравоохранения республики готова к любому развитию ситуации с заболеваемостью, готова к любым количествам как прогнозных, так и фактических госпитализаций. У нас достаточно всех видов ресурсов, медикаментов, расходных материалов как для стационарного, так и для амбулаторного сегмента», – заверил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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