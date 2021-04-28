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Происшествия

В Крыму произошло смертельное ДТП с участием «скорой помощи»

11:27 среда, 28 апреля 2021
Ялта
В Крыму произошло смертельное ДТП с участием «скорой помощи»

фото © Pixabay

Автомобиль Audi и «cкорая помощь» столкнулись влобовую сегодня утром на трассе Ялта – Севастополь.

Как сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, трое сотрудников бригады СМП госпитализированы в тяжелом состоянии, а водитель легкового авто – погиб.

«По предварительной информации, наши ехали в сторону Ялты, Audi ехала навстречу в сторону Гаспры, и кто-то выехал (на встречную полосу). У нас пока данных нет, но наша машина стоит на своей полосе, – рассказал он. – Произошло лобовое столкновение».

Олефиренко  уточнил, что в машине «скорой помощи» на момент аварии не было пациента.

В пресс-службе МВД уточнили, что ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Audi произошло на Южнобережном шоссе в районе остановки общественного транспорта «Горная здравница».

«По предварительным данным, автомобиль СМП передвигался по встречной полосе с включенными проблесковыми маяками, где произошло лобовое столкновение с легковой иномаркой. В результате ДТП водитель Audi погиб, три человека из спецавтомобиля получили телесные повреждения», – сообщили в МВД.

В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются, сотрудниками ГИБДД организовано регулирование дорожного движения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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