В Крыму объявили о сборе средств на защиту Форосского парка от застройки

В Крыму председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов объявил о сборе средств на услуги адвоката для защиты Форосского парка от застройки.

Об этом Бурдонов написал в Фейсбуке.

По его словам, ранее он взял кредит на сумму 250 тысяч рублей для того, чтобы нанять адвоката для этих целей. Как утверждает Бурдонов, «это дало результат» – «де-юре застройка парка остановлена». Теперь общественник просит финансовой помощи «от всех желающих».

«Все, что поступит сверх суммы кредита в 250 тысяч рублей (отчет в группе УРАТК ФБ) пойдет в продолжение защиты Форосского парка и защиту от застройки других «горячих точек» природной окружающей среды и достопримечательностей Крыма: парки Меллас, Харакс, Кара-Сан, Мисхорский, Массандровский, Ливадийский, Воронцовский и т.д., ООПТ Меганом, Тарханкут, Казантип и т.п., аэродром Заводское и другие», – написал Бурдонов.

При этом он утверждает, что, несмотря на остановку строительства, «застройщик втихаря продолжает работы».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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