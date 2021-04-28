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В Крыму арестовали директора «Службы 112»
фото © Новости Крыма
В Ялте арестовали директора «Единой дежурно-диспетчерской службы 112». Его подозревают в превышении полномочий при подписании акта выполненных работ, не соответствующих условиям контракта.
Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.
По информации ведомства, между «ЕДДС 112» Ялты в лице директора и коммерческой фирмой был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по созданию системы интеллектуального видеонаблюдения дворовых территорий города.
«Подрядчику требовалось произвести поставку системы видеонаблюдения, монтаж и наладку четырех разных типов камер. Однако технические условия контракта по поставке и монтажу были нарушены. Несмотря на это, директор ялтинского предприятия, зная о невыполнении подрядчиком техзадания, утвердил акт приемки товаров и выполненных работ», - сообщили в Следкоме.
В результате городу был нанесен ущерб на сумму 18,3 миллиона рублей. Сейчас директор службы взят под стражу, ему вменяется превышение служебных полномочий.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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