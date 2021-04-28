В детских садах Симферополя не хватает поваров и воспитателей

В детских садах Симферополя есть нехватка педагогических кадров и работников пищеблоков.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила заместитель главы администрации Симферополя, начальник местного управления образования Татьяна Сухина.

«Кадры нам предоставляет Крымский индустриальный педагогический университет. Мы обращались к ректору университета с просьбой об увеличении количества мест. Пока справляемся теми выпускниками, которые есть. Но самый большой вопрос для дошкольных учреждений – работники пищеблоков. Пищеблоки вводим в эксплуатацию, они оборудованы всей техникой по последнему слову, но наши колледжи выпускают мало таких специалистов», – сказала она.

По ее словам, в этом году в дошкольных учреждениях Симферополя появится еще 1,3 тысяч мест, в связи с чем потребность к кадрах вырастет еще больше.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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