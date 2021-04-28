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Происшествия

Трасса «Таврида» перекрыта из-за перевернувшейся фуры

11:10 среда, 28 апреля 2021

Из-за аварии на трассе «Таврида» в районе Феодосии по направлению в Керчь перекрыто движение по направлению к Крымскому мосту.

 Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

«28 апреля 2021 года в 07:20 на 82-м километре автомобильной дороги А-291 Керчь-Симферополь-Севастополь в связи с ДТП перекрыто движение транспорта по направлению в Керчь. На место аварии направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации», – говорится в сообщении.

Объезд организован через феодосийскую развязку с выходом на региональную сеть дорог, добавили в учреждении.

По информации очевидцев в социальных сетях, на трассе перевернулась фура и полностью перекрыла движение по двум полосам в одном направлении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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