Тоннель на Евпаторийской трассе закроют на капремонт

Тоннель на трассе Симферополь-Евпатория нуждается в капитальном ремонте, но его закроют только после строительства дороги-дублера.

Об этом сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Напомним, ранее жители села Родниковое и близлежащих сел Симферопольского района по трассе Симферополь-Евпатория выразили опасение из-за закрытия тоннеля.

«Тоннель находится в том состоянии, когда ему уже необходим капитальный ремонт – объяснил Евгений Кабанов. – Сейчас заказано техническое обследование тоннеля, которое позволит понять, насколько он в изношенном состоянии и не несет ли угрозу жизни и здоровья людей. Заключение эксперта мы получим к сентябрю. Понимая, что тоннель рано или поздно придется закрыть на ремонт, мы параллельно разрабатываем проект новой дороги, в обход тоннеля. Планируем дорогу-дублер от аэропорта до пос. Школьное. Но пока мы не построим эту новую дорогу, тоннель не закроют».

Вице-премьер добавил, что финансирование дорог Симферопольского района по сравнению с 2020 годом увеличено в 9 раз. В этом году на эти цели выделили 460 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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