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Семья госслужащих из Ялты не смогла объяснить прокуратуре происхождение 8,3 млн дохода
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Специалист одного из отделов администрации Ялты вместе со своей матерью, также муниципальной служащей, на неподтвержденные доходы приобрели часть дома и землю.
Сумма, которую по иску удалось обратить в доход казны, составила свыше 8,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
На подозрения сотрудников надзорного ведомства натолкнул тот факт, что стоимость покупки существенно превышала доход семейства за 3 года. Законность получения доходов подтвердить так и не удалось.
Таким образом, суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал в доход государства 8,3 млн рублей, что эквивалентно стоимости приобретенных недвижимости и земельного участка.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Семья госслужащих из Ялты не смогла объяснить прокуратуре происхождение 8,3 млн дохода
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