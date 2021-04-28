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Власть

Семья госслужащих из Ялты не смогла объяснить прокуратуре происхождение 8,3 млн дохода

20:33 среда, 28 апреля 2021
Ялта
Семья госслужащих из Ялты не смогла объяснить прокуратуре происхождение 8,3 млн дохода

фото © pixabay.com

Специалист одного из отделов администрации Ялты вместе со своей матерью, также муниципальной служащей, на неподтвержденные доходы приобрели часть дома и землю.

Сумма, которую по иску удалось обратить в доход казны, составила свыше 8,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

На подозрения сотрудников надзорного ведомства натолкнул тот факт, что стоимость покупки существенно превышала доход семейства за 3 года. Законность получения доходов подтвердить так и не удалось.

Таким образом, суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал в доход государства 8,3 млн рублей, что эквивалентно стоимости приобретенных недвижимости и земельного участка.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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