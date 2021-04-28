Руководитель Госкомрегистра Крыма уволилась через месяц после назначения

Заместитель главы Госкомрегистра Крыма Инна Смаль, которая временно исполняла обязанности руководителя комитета, уволилась «по собственной инициативе».

Соответствующее распоряжение председателя правительства Крыма обнародовано 28 апреля на официальном сайте ведомства.

Инна Смаль возглавляла работу комитета в течение месяца: ее назначили исполняющим обязанности председателя комитета по государственной регистрации и кадастру правительства Крыма указом главы Крыма Сергея Аксенова 5 апреля.

Публичных заявлений Смаль по поводу отставки на данный момент нет.

По информации СМИ, Инна Смаль до работы в комитете была заместителем главы администрации Симферополя и курировала земельные вопросы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще один праздник: в Крыму выходные продолжатся и после 10 мая. В мае в Крыму количество выходных составит 15 дней.

Аксенов пообещал за три месяца обойти все дворы в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов в ближайшие три месяца намерен обойти придомовые территории в каждом городе и районе республики и выяснить, с какими проблемами сталкиваются жильцы.

Мэр Ялты уже хочет продать свои бусы после скандала. Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что готова продать набор своих украшений после разгоревшегося в социальных сетях скандала о стоимости ювелирных изделий.

Зеленский едет в сторону Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Херсонскую область, чтобы посетить границу с Крымом.