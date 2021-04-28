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Власть

Руководитель Госкомрегистра Крыма уволилась через месяц после назначения

14:33 среда, 28 апреля 2021

Заместитель главы Госкомрегистра Крыма Инна Смаль, которая временно исполняла обязанности руководителя комитета, уволилась «по собственной инициативе».

Соответствующее распоряжение председателя правительства Крыма обнародовано 28 апреля на официальном сайте ведомства.

Инна Смаль возглавляла работу комитета в течение месяца: ее назначили исполняющим обязанности председателя комитета по государственной регистрации и кадастру правительства Крыма указом главы Крыма Сергея Аксенова 5 апреля.

Публичных заявлений Смаль по поводу отставки на данный момент нет.

По информации СМИ, Инна Смаль до работы в комитете была заместителем главы администрации Симферополя и курировала земельные вопросы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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