Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 28 апреля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 28 апреля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 17, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 71 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 78 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 17, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 80 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 92 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 11, в Николаевке - 12, в Севастополе - 11, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 11, в Ялте - 10 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.
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