Появилось видео момента смертельного ДТП со скорой на ЮБК

Очевидец опубликовал видео с моментом смертельной аварии, произошедшей сегодня утром на Южнобережном шоссе.

Напомним, столкнулись машина скорой помощи и автомобиль Audi. Последний погиб на месте, а водитель скорой находится в тяжелом состоянии.

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