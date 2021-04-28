Происшествия
Появилось видео момента смертельного ДТП со скорой на ЮБК
Очевидец опубликовал видео с моментом смертельной аварии, произошедшей сегодня утром на Южнобережном шоссе.
Напомним, столкнулись машина скорой помощи и автомобиль Audi. Последний погиб на месте, а водитель скорой находится в тяжелом состоянии.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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