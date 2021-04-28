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Происшествия

Появилось видео момента смертельного ДТП со скорой на ЮБК

16:31 среда, 28 апреля 2021
Ялта

Очевидец опубликовал видео с моментом смертельной аварии, произошедшей сегодня утром на Южнобережном шоссе.

Напомним, столкнулись машина скорой помощи и автомобиль Audi. Последний погиб на месте, а водитель скорой находится в тяжелом состоянии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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