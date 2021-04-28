Пока неизвестно пригодна ли для питья вода из-под Азовского моря

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Информация об объемах запасов пресной воды, находящихся под Азовским морем, а также о ее качестве появится в июне текущего года.

Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Ориентировочно в июне будет понимание, какая перспектива разработки (запасов) в Азовском море, – сказал Аксенов. – То, что какая-то вода есть, да, первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает».

Наиболее важным вопросом является пригодность этой воды к употреблению. «Но главный вопрос все-таки качество. Объемы приличные на самом деле, а вот насколько она употребима для подачи в систему водоснабжения, пока никто не скажет. Надо проводить исследования, дальше будет видно», – добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что бурение скважин на дне Азовского моря для подачи воды в Крым начнется в апреле. Изначально идею добычи пресной воды из-под дна Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в конце 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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