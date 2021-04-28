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Ночное ДТП с автобусом в Севастополе: подробности

Ночное ДТП с автобусом в Севастополе: подробности

фото © Автопартнер-Крым

В районе Юмашевского рынка в Севастополе на повороте столкнулись автобус и легковой автомобиль. Два человека в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Водитель легкового автомобиля ЗАС, двигаясь по проспекту Октябрьской Революции в районе дома № 67 на регулируемом перекрестке произвел движение на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автобусом, который двигался во встречном направлении и производил поворот налево на разрешающий сигнал светофора», – рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю, полковник внутренней службы Жанна Марголина.

Авария произошла накануне в темное время суток, в 23-10 по московскому времени.

Фотографии аварии спустя четверть часа после инцидента выложили пользователи социальной сети ВКонтакте в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП».  Очевидцы сообщали, что водитель легкового автомобиля двигался на очень болшой скорости, судя по всему, желая успеть проскочить на зеленый сигнал светофора «Ланос летел как угорелый, начал тормозить за пару секунд до удара», – написал одини из комментаторов.

В результате сильного удара водитель легкового автомобиля оказался заблокированным в машине и, как сообщали очевидцы произошедшего, его не могли достать из машины прибывшие сотрудники полиции и скорой.

Водитель и пассажир автомобиля ЗАС доставлены в медицинское учреждение. УМВД России по Севастополю проводит проверку по факту ДТП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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