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Происшествия

Мошенники дистанционно обманули за неделю еще полсотни крымчан

12:56 среда, 28 апреля 2021
Мошенники дистанционно обманули за неделю еще полсотни крымчан

фото © Новости Крыма

Полицейские зарегистрировали 49 фактов дистанционного мошенничества на общую сумму свыше 5 млн рублей, которые были совершены в отношении крымчан в течение минувшей недели.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«5 053 222 рубля – сумма ущерба, нанесенного крымчанам за минувшую неделю мошенниками, действующими по телефону или через интернет. По итогам недели с 19 по 25 апреля органами внутренних дел в Республике Крым зарегистрировано 49 фактов мошенничеств, совершенных в отношении граждан дистанционным способом, – говорится в сообщении. – Основная часть преступных схем, которые используют злоумышленники, связана с обманом через сайты бесплатных объявлений или соцсети, а также основаны на так называемых «звонках из банка».

Полицейские установили, что все звонки поступают с подменных номеров с кодом 495 и 499. При этом мошенники используют IP-телефонию с интернет-ресурсов, зарегистрированных в том числе на территории иных государств. Нередки случаи, когда на телефоне у потерпевшего высвечивается реальный номер банковского или иного официального учреждения, в том числе органов государственной власти.

«Наибольшая часть дистанционных мошенничеств за неделю зарегистрирована по заявлениям граждан, обратившихся в полицию Симферополя, Ялты, Евпатории, а также Симферопольского района», – уточнили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что мошенники используют современное программное обеспечение, которое позволяет создавать не только фейковые интернет-страницы, но и подложные телефонные номера. Во всех случаях мошенники стремятся получить персональные данные граждан – фамилию, имя, отчество, а также информацию по их банковским картам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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