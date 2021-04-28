Молодые родители подрались на детской площадке в Кореизе

В социальных сетях появилось видео, на котором родители маленького ребенка устроили драку на одной из площадок в Кореизе.

Очевидцы сообщили, что перед этим мужчина и женщина распивали алкоголь. Во время конфликта ребенок находился в коляске. Из-за очередного столкновения родителей она перевернулась, а младенец чуть не упал на землю.

Затем в драку вмешался проходивший мимо мужчина. В этот момент женщина забрала малыша и ушла.

«Надеюсь, что все компетентные службы отреагирую по возможности! А те мамаши, которые бухали тут до этого, перестанут это делать на площадках с детьми! Хотел выйти и дать по роже, но здравый смысл остановил!» – прокомментировал пользователь соцсети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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