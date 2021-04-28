Крымские пожарные объяснили, можно ли жарить шашлыки на майские праздники

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Особый противопожарный режим в Крыму введут уже в конце апреля.

Об этом шла речь на пресс-конференции, приуроченной ко Дню пожарной охраны, который в России ежегодно отмечается 30 апреля.

«В связи с установлением на территории республики сухой устойчивой ветряной погоды планируется в конце этого месяца ввести особый противопожарный режим. Это дополнительные требования пожарной безопасности, например запрет посещения лесов, ограничения въезда транспорта в лесные массивы, запрет на сжигание мусора, травы листвы, стерни. Также в этот период увеличиваются административные штрафы за нарушения требований пожарной безопасности», – объясняет заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Козинец.

Так, штрафы в этот период составляют от двух до 400 тысяч рублей.

«Жарить шашлыки и разводить мангалы в этот период не возбраняется, но однозначно это должно проводиться на отведенных для этого местах. – уточнил Александр Козинец – Они должны быть закрытыми или опаханными по периметру, оборудованы первичными средствами пожаротушения».

За пожарной безопасностью в это время будут пристально следить сотрудники Пожарной охраны РК.

«На сегодня в Крыму 30 пожарных частей, 6 отдельных постов. За последнее время открыто две новых пожарных части – в Научном Бахчисарайского района и в Рощино Джанкойского района. Количество подразделений увеличивается для того, чтобы покрытие территории было максимальным», – рассказал начальник Государственного казенного учреждения Республики Крым «Пожарная охрана Республики Крым» Сергей Сташенко.

По его словам это позволяет сократить время прибытия подразделений.

«Наша задача прибыть к месту вызова в течении 20 минут. Что соответствует, примерно, 13 километрам», – добавил Сергей Сташенко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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