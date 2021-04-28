Крымчанин получил 300 часов работ за попытку задушить бывшую жену

Немного подвыпивший 56-летний житель Нижнегорского района Крыма набросился с кулаками на свою бывшую супругу, а затем попытался ее задушить.

К счастью, женщина смогла вырваться и убежать.

«Подсудимый схватил женщину руками за горло и, высказывая при этом угрозы ее убить, стал душить», — рассказали в пресс-службе Нижнегорского районного суда.

На суде также вспомнили, что год назад мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда он заплатил штраф в размере 6 тысяч рублей. Учитывая данный факт, а также полное раскаяние и признание вины, суд избрал меру наказания в виде обязательных работ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

За угон автомобиля севастопольцу грозит пять лет тюрьмы. В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.

Евпаторийца арестовали на двое суток за тонировку автомобиля. Евпаторийский городской суд арестовал местного жителя на двое суток за невыполнение требования сотрудника полиции снять тонировку со стекла своего автомобиля.

В Крыму неизвестные повредили 59 лифтов: МВД ведет расследование. Неизвестные лица похитили демпферные пружины из 59 лифтов в Симферополе, управляющие компании подали заявление в полицию.

Экс-директор «Севгеоцентра» незаконно присвоил 1,2 млн рублей. С июля 2020 по январь 2021 года бывший директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии давал бухгалтеру указания перечислять ему деньги, принадлежащие организации.