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Происшествия

Крымчанин получил 300 часов работ за попытку задушить бывшую жену

17:28 среда, 28 апреля 2021

Немного подвыпивший 56-летний житель Нижнегорского района Крыма набросился с кулаками на свою бывшую супругу, а затем попытался ее задушить.

К счастью, женщина смогла вырваться и убежать.

«Подсудимый схватил женщину руками за горло и, высказывая при этом угрозы ее убить, стал душить», — рассказали в пресс-службе Нижнегорского районного суда.

На суде также вспомнили, что год назад мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда он заплатил штраф в размере 6 тысяч рублей. Учитывая данный факт, а также полное раскаяние и признание вины, суд избрал меру наказания в виде обязательных работ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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