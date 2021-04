Какой сегодня праздник 28 апреля

фото © pixabay.com

Сегодня, 28 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день секретаря

Международный день секретаря (Secretary's Day) или в более официальном варианте День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day) начали отмечать в США в 1952 году, благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса (Harry F. Klemfuss).

Традиционно этот день проходит в рамках Недели профессиональных административных работников (Administrative Professionals Week), также ставшей в США традиционной. Праздник отмечается ежегодно в среду последней полной недели апреля.

День работников скорой медицинской помощи

28 апреля считается Днем рождения Службы скорой медицинской помощи в России. Как официальный профессиональный праздник – День работников скорой медицинской помощи – он был установлен в 2020 году постановлением Правительства РФ.

Пандемия COVID-19, переросшая в глобальный кризис в начале 2020 года, стала серьезным испытанием для всех врачей и внесла свои коррективы в жизнь каждого. Сотрудники и специалисты службы скорой медицинской помощи стали одними из первых, кто начал противостояние новой коронавирусной инфекции. И сегодня они всегда готовы прийти на помощь, а их графики остаются «боевыми».

Поэтому профессиональный праздник работников скорой медицинской помощи – день, когда следует отдать должное труду представителей одного из самых ответственных направлений здравоохранения, поблагодарить работников медицины за их профессионализм, мужество, выдержку и милосердие.

Пудов день

Народный праздник «Пудов день» отмечается 28 апреля (по старому стилю - 15 апреля). Верующие православной церкви в этот день чтут память апостола от 70-ти Пуда. Другие названия праздника: «Пуд», «Святой Пуд», «Пуд - пчельник», «День пасечника». Знахари и целители в этот день собирали почки рябины и калины, если они еще не распустились. Из них в старину готовили целебные настои. После того как почки раскроются, они уже считаются непригодными для применения в лечении. Пасечники проверяли пасеки и выставляли их на улицу.

Также сегодня, 28 апреля, отмечают такие праздники:

- День космического туриста

- Всемирный день охраны труда (World Day for Safety and Health at Work)

- День памяти мучениц Василиссы и Анастасии Римских

- День химической безопасности

- День шифровальной службы МВД РФ

- День контрольно-ревизионной службы МВД РФ

- День молодых и зеленых

- День обнаружения гена биологических часов (Biological Clock Day)

- День супергероев (National Superhero Day) в США

- День родителей домашних животных (National Pet Parents Day) в США

- День черничного пирога (National Blueberry Pie Day) в США

- День чтения великих поэтов (National Great Poetry Reading Day) в США

- День нации на Сардинии

- Праздник ахалтекинского скакуна в Туркменистане

- День восстановления суверенитета Японии

Сегодня именины празднуют: Полиевкт, Анастасия, Федор, Аристарх, Зосима, Пуд, Трофим, Яков, Анастасий, Василиса, Савва, Андрей, Виктор, Севастьян, Феодорит, Леонид, Доментиан (Дементиан), Ивхирион, Иордан (Иордон), Кондрат, Лукиан, Мимненос, Мстислав, Нерангиос, Сухий, Талале, Фока (Фека).

Что происходило 28 апреля в прошлые годы

1180 - 14-летний французский король Филипп II Август женился на Изабель, племянницейa графа Фландрского.

1563 - первопечатник Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печать первой книги.

1635 - Заключен военный союз между Францией и Швецией.

1709 - Шведские войска Карла XII выдвинулись на Полтаву.

1814 - Наполеон отправился в ссылку на остров Эльба.

1891 - Российский император Александр III одобрил для производства образец трехлинейной винтовки Степана Мосина.

1914 - В США запатентован воздушный кондиционер.

1939 - Заявление Адольфа Гитлера о денонсации Польско-германского договора о ненападении (1934) и Англо-германского морского соглашения (1935).

1943 - Во Львове нацисты объявили о создании дивизии «СС-Галичина».

1945 - Итальянские партизаны расстреляли Бенито Муссолини на севере Италии.

1947 - Польские власти начали операцию «Висла» по выселению украинского Лемковщины и Холмщины в Западную Польшу.

1952 - Подписанием мирного договора с Японией, завершилась послевоенная оккупация страны. СССР не принимал участия в подписании договора.

1955 - Началось строительство космодрома Байконур.

1967 - Американский боксер Кассиус Клей (будущий Мухаммед Али) лишен возможности участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США.

1968 - На экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

1969 - Шарль де Голль ушел в отставку с поста президента Франции после того, как на референдуме не прошло его вопрос о конституционной реформе.

1987 - В США впервые в мире выпустили компакт-диск.

1996 - Американец Тед Мартин установил мировой рекорд, забросив подряд 5221 штрафной баскетбольный бросок.

2001 - Полет первого космического туриста Денниса Тито.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 апреля. Какие праздники будут завтра?

