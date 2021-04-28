Власть
Из-за коронавируса в Керчи отменили факельное шествие на гору Митридат
Власти Керчи приняли решение перенести на неопределенное время традиционное факельное шествие на гору Митридат, посвященное годовщине Победы.
Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.
«К большому сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой нам было рекомендовано ограничить количество участников факельного шествия до 50 человек. Считаю, что это неправильно по отношению ко всем жителям и гостям нашего города. В связи с этим оргкомитетом было принято сложное решение о переносе факельного шествия до улучшения эпидситуации», - написал в Facebook Бороздин.
Однако открытие Большой и Малой Митридатских лестниц состоится, как и запланировано, 8 мая. Глава города отметил, что использовать 8 и 9 мая факелы будет запрещено из-за особого противопожарного режима. Кроме того, будет закрыт проезд транспорта на гору Митридат по улице Пирогова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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