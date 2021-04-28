Херсонес готов разрешить реставрацию местным специалистам

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В руководстве музея-заповедника «Херсонес Таврический» заявили, что готовы отказываться от услуг иногородних специалистов в пользу местных реставраторов памятников каменного зодчества, если те смогут объединиться.

Об этом рассказала первый заместитель директора Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Сарапулкина.

«В реставрации участвуют не отдельные специалисты, а организации, имеющие лицензию – нельзя привлечь какое-то физическое лицо. Наши местные специалисты могут объединиться в такую организацию, имея свои аттестации, получить лицензию и участвовать во всех конкурсных процедурах», – пояснила Сарапулкина.

Она отметила, что на сегодня в Севастополе, по ее информации, не существует подобной организации и непонятно, почему она не создается. В то время как заказчику, в том числе музею-заповеднику, гораздо удобнее работать с местными специалистами. «У нас в основном каменное зодчество. Заказчику не удобно работать с иногородними: это и пересылка, и невозможность провести рабочее совещание в режиме «лицом к лицу». По любому виду работ всегда удобнее работать с местными, потому что они всегда здесь, мы все друг друга знаем в нашем городе. Мы бы рассматривали такую возможность при планировании каких-то работ, но с учетом требований 44-го федерального закона», – заметила сотрудник заповедника.

По словам реставратора, аттестованного Минкультом специалиста Анатолия Пряшникова, вся проблема заключается как раз в 44-м федеральном законе. Согласно этому документу предпочтение при выборе подрядчика по итогам конкурса отдается той организации, которая предложит самую низкую стоимость за свои работы, что не может не сказывать на качестве и, как следствие, на репутации.

«Необходимость корректировки этого закона давно назрела уже в масштабах страны. Основным показателем, по которому выбирают победителя, согласно этому закону, является конечная цена, а не твоя репутация, опыт работы и так далее – это здесь второстепенные факторы. Кроме того, закон обрекает подрядчика на рабские условия: ты ничего еще не сделал, а уже должен. У нас в регионе особые условия: тебе не закрывают актов промежуточных работ, не платят авансов – решением правительства Севастополя было отменено авансирование на бюджетных стройках. В других регионах платят – у нас нет. А еще у нас приняли закон о возможности заключения контракта с единственным поставщиком без торгов», – рассказал Пряшников.

По его словам, причиной появления новых региональных правоустанавливающих документов, от действия которых сегодня страдают местные грамотные специалисты, послужил наплыв после 2014 года недобросовестных организаций, желавших легко заработать: получить аванс и скрыться, не завершив работ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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