Госдума к лету ужесточит наказание за пьяное вождение

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Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Как сообщили «Известия», принять документ могут до конца весенней сессии.

«В документе предлагается установить более строгое наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде. Штрафы со 100-300 тыс рублей повышаются до 300-500 тыс. Максимальный тюремный срок за повторное вождение в нетрезвом виде увеличивается с двух до трех лет», – пишет издание.

Положительное заключение на законопроект уже дало правовое управление Госдумы. Нижняя палата готовится рассмотреть законопроект через неделю после майских праздников. По данным источников «Известий», до конца весенней сессии он уже может быть принят.

Поддержать законопроект готовы во всех фракциях парламента. Эксперты считают, что новые нормы найдут поддержку у населения и прибавят порядка на дорогах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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