Власть
Еще один праздник: в Крыму выходные продолжатся и после 10 мая
В мае в Крыму количество выходных составит 15 дней.
Длинные майские каникулы продлятся с 1 по 10 мая включительно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Обрадованные затяжными праздниками, туристы уже разбирают билеты на черноморские курорты.
14 мая крымчане снова будут отдыхать. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому день мусульманского праздника Ораза-байрам будет нерабочим.
Таким образом, после затяжных выходных крымчан ждет короткая трехдневная рабочая неделя - 11, 12 и 13 мая нужно выйти на работу.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
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