Происшествия
Движение на трассе «Таврида» восстановлено после ДТП с фурой
Движение по трассе «Таврида» осуществляется в штатном режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань».
«В 14.15 на 82-м км автомобильной дороги А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь возобновлено движение транспорта по направлению в Керчь. Последствия ДТП устранены в полном объеме: поврежденное транспортное средство эвакуировали», – сообщили в пресс-службе.
Продолжительность ограничений, введенных на время эвакуации грузового автомобиля с проезжей части, составила семь часов. Объезд был организован через Феодосийскую развязку с выходом на региональную сеть дорог.
Сегодня утром сообщалось, что перевернувшаяся фура перекрыла проезд по «Тавриде» в одном направлении Керчи.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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