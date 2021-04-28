Два подростка разбили шумоизоляционные экраны станции в Крыму

Два подростка разбили шумоизоляционные экраны на железнодорожной станции Багерово.

Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД на транспорте.

«От дежурного по станции Багерово поступило сообщение о том, что неизвестными лицами поврежден шумоизоляционный забор, примыкающий к станции Багерово и отделяющий жилые дома от железной дороги, – говорится в сообщении. – (Полицейскими) установлены двое несовершеннолетних местных жителей, которые бросали камни в стекло шумоизоляционного ограждения».

Своими действиями 14- и 15-летний подростки нанесли ответственному за эксплуатацию и содержание ограждения предприятию ущерб на сумму свыше 45 тысяч рублей.

В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Им назначено наказание в виде штрафа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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