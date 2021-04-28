«Армата» заступит на обслуживание фонтанов Севастополя

В Севастополе определили компанию, которая в течение полугода будет заниматься обслуживанием и содержанием главных городских фонтанов.

Победителем объявленного ранее аукциона стало ООО «Группа управляющих компаний «Армата», следует из материалов государственной закупки.

Напомним, что конкурс на обслуживание 23 объектов, расположенных на территории парка Победы, Студенческого сквера, парка 60-летия СССР, Приморского бульвара, Детского парка имени Марии Байды, а также сквера в районе дома № 8 по проспекту Октябрьской революции был объявлен ГБУ «Парки и скверы».

В 2020 году начальная цена аналогичного лота составляла 16 миллионов рублей – исполнителем подряда тогда был определен индивидуальный предприниматель Валерий Безуглов, предложивший за свои услуги 6,32 млн рублей, что составило 39,5% от начальной цены.

В 2021 году список обслуживаемых объектов пополнился еще двумя фонтанами, а начальная цена контракта увеличилась на 20% и составила 19,452 млн рублей. Однако в результате за указанные мероприятия город заплатит даже меньше, чем в прошлом году, так как победитель аукциона ООО ГУК «Армата» стоимость собственных услуг оценило в 4,9 млн. рублей, что составило чуть более 25% от начальной цены.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Феодосией поймали нелегального ассенизатора. В настоящее время эти и другие правонарушения, связанные с неправомерными сбросами нечистот, расследуют в Минприроды РК.

Крупнейшее кладбище Симферополя превращается в свалку. Горы мусора скапливаются в непосредственной близости от мест захоронений.

Власти рассказали о притоках воды в водохранилища Ялты за неделю. Загорское и Счастливенское водохранилища, питающие Ялту, за неделю с 18 по 25 апреля пополнились водой на 1 664 тыс. куб. метров.

Власти Украины сделали заявление о судьбе Северо-Крымского канала. Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода до 2014 года подавалась в Крым, перешел в подчинение министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Он будет использоваться только для водоснабжения аграриев Херсонской области.