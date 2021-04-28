Власть
Аксенов пообещал за три месяца обойти все дворы в Крыму
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Глава Крыма Сергей Аксенов в ближайшие три месяца намерен обойти придомовые территории в каждом городе и районе республики и выяснить, с какими проблемами сталкиваются жильцы.
Об этом Аксенов заявил сегодня журналистам по итогам обхода нескольких дворовых территорий в Симферополе.
«Я посещу по Крыму все города и районы без исключения за три месяца. Обещаю. Везде буду задавать вопросы, когда в последний раз был глава администрации, когда был депутат парламента, городского совета, депутат района. И если их не было, такое же будет отношение. Оргвыводы я, вы знаете, умею делать быстро. Работать ни за кого не буду. Моя задача – обеспечить людям горизонтальную связь с органами власти и быстрое принятие решения», – сказал Аксенов.
Глава Крыма уточнил, что все симферопольские дворы он планирует обойти за 7-10 дней.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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