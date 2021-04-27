Происшествия
Житель Алушты получил два года тюрьмы за сожженные автомобили
фото © Public Domain Pictures
Алуштинский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы местного жителя, совершившего заказной поджог автомобиля.
Как установил суд, неизвестный мужчина предложил пьяному жителю Алушты 40 тысяч рублей за то, что тот сожжет Mercedes-Benz E220D 4Matic. Он на предложение согласился и сразу же выполнил заказ. Но с немецкого авто огонь перекинулся на Peugeot Partner, припаркованный по соседству.
В суде подсудимый полностью признал свою вину, а также принял активное участие в следственных действиях. Личность заказчика следствию пока не удалось установить
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму припаркованный автомобиль скатился на проходящую девушку. На Южном берегу Крыма припаркованный автомобиль скатился на проходящую мимо девушку, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Кавказцы перекрыли дорогу в Крыму. Молодчики кавказской внешности на черном «Мерседесе» заблокировали дорогу к Воронцовскому дворцу.
В Алуште 13-летняя девочка упала с десятого этажа, она находится в коме. В Алуште с десятого этажа упала 13-летняя девочка, сейчас девочка находится в реанимации с тяжелыми травмами.
ДТП с участием двух грузовиков произошло под Судаком. В службу спасения поступило сообщение о том, что на дороге в селе Морское в сторону села Приветное (городской округ Судак) произошло дорожно-транспортное происшествие.
Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма
В социальной сети появились фотографии магистрали, проведенной через плато Ай-Петри.
Мэр Ялты уже хочет продать свои бусы после скандала
Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что готова продать набор своих украшений после разгоревшегося в социальных сетях скандала о стоимости ювелирных изделий.
Зеленский едет в сторону Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Херсонскую область, чтобы посетить границу с Крымом.
«На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется
Пока севастопольцы радуются возвращению воды в Чернореченское водохранилище после дождей и снегопадов, крымчане кусают локти. Вроде осадки выпали такие же, а воды как не было, так и нет.
вчера
Мэр Ялты назвала дешевыми бусами свои подвески из люксовой коллекции фото
Янина Павленко прокомментировала через Facebook информацию о дорогих украшениях, в которых она дефилирует на официальных мероприятиях.