Житель Алушты получил два года тюрьмы за сожженные автомобили

фото © Public Domain Pictures

Алуштинский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы местного жителя, совершившего заказной поджог автомобиля.

Как установил суд, неизвестный мужчина предложил пьяному жителю Алушты 40 тысяч рублей за то, что тот сожжет Mercedes-Benz E220D 4Matic. Он на предложение согласился и сразу же выполнил заказ. Но с немецкого авто огонь перекинулся на Peugeot Partner, припаркованный по соседству.

В суде подсудимый полностью признал свою вину, а также принял активное участие в следственных действиях. Личность заказчика следствию пока не удалось установить

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму припаркованный автомобиль скатился на проходящую девушку. На Южном берегу Крыма припаркованный автомобиль скатился на проходящую мимо девушку, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Кавказцы перекрыли дорогу в Крыму. Молодчики кавказской внешности на черном «Мерседесе» заблокировали дорогу к Воронцовскому дворцу.

В Алуште 13-летняя девочка упала с десятого этажа, она находится в коме. В Алуште с десятого этажа упала 13-летняя девочка, сейчас девочка находится в реанимации с тяжелыми травмами.

ДТП с участием двух грузовиков произошло под Судаком. В службу спасения поступило сообщение о том, что на дороге в селе Морское в сторону села Приветное (городской округ Судак) произошло дорожно-транспортное происшествие.