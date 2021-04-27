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Происшествия

Житель Алушты получил два года тюрьмы за сожженные автомобили

11:34 вторник, 27 апреля 2021
Алушта
Житель Алушты получил два года тюрьмы за сожженные автомобили

фото © Public Domain Pictures

Алуштинский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы местного жителя, совершившего заказной поджог автомобиля.

Как установил суд, неизвестный мужчина предложил пьяному жителю Алушты 40 тысяч рублей за то, что тот сожжет Mercedes-Benz E220D 4Matic. Он на предложение согласился и сразу же выполнил заказ. Но с немецкого авто огонь перекинулся на Peugeot Partner, припаркованный по соседству.

В суде подсудимый полностью признал свою вину, а также принял активное участие в следственных действиях. Личность заказчика следствию пока не удалось установить

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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