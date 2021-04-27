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Власть

Зеленский едет в сторону Крыма

13:13 вторник, 27 апреля 2021
Зеленский едет в сторону Крыма

фото © RBC.ru

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Херсонскую область, чтобы посетить границу с Крымом.

Об этом сообщила его пресс-служба.

«В Херсоне президент проведет совещание по ситуации с безопасностью на административной границе со временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях», – говорится в сообщении.

Также украинский президент намерен посетить передовые позиции военных и ознакомиться с оперативной обстановкой.

Накануне Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным где угодно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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