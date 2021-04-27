Ялтинские музеи Чехова и Пушкина будут работать без выходных

Объекты Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника будут работать для посетителей без выходных.

Как сообщила его директор Лариса Ковальчук, с 1 мая отделы музейного комплекса переходят на летний график.

«Теперь посетить Дом-музей А.П. Чехова в Ялте, дачу А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе и музей А.С. Пушкина в Гурзуфе можно будет с понедельника по воскресенье с 10.00 до 18.00, а по четвергам до 20.00», – пояснила она.

Ковальчук уточнила, что в таком режиме все объекты музея-заповедника будут работать до 30 октября, а затем снова перейдут на зимний график. «Сохранятся выходные дни – понедельник и вторник – для музея «Чехов и Крым» на ул. Кирова, 32», – добавила она.

По информации руководителя музея-заповедника, также изменится и график экскурсий в каждом из музеев – их станет намного больше, а с актуальным графиком можно будет ознакомиться на официальном сайте музея.

«При этом если гости желают самостоятельно ознакомиться с экспозициями, без экскурсионного сопровождения, то они смогут воспользоваться бесплатными аудиогидами, которые также находятся на официальном сайте музея-заповедника», – обратила внимание Ковальчук и отметила, что во всех музеях комплекса сохраняются мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции – масочный режим, социальная дистанция, ограничения по количеству экскурсионных групп.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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