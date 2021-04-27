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Общество

Вышивки Веры Роик можно будет увидеть в Симферополе до конца мая

15:41 вторник, 27 апреля 2021

В Музее истории города Симферополя открылась выставка «Золотые нити времени», посвященная 110-й годовщине со дня рождения знаменитой вышивальщицы Веры Сергеевны Роик.

Вера Роик организовала 146 выставок своих произведений во всех областных центрах Украины, а также в России, Германии, Болгарии, Турции.

«Ее работы экспонировались на 287 художественных выставках в СССР, России, Украине и за рубежом, в том числе в Бельгии, Франции, Венгрии, Италии, Монголии, США, Хорватии. Мастерица является основательницей музея декоративного искусства народных умельцев, салона живописи самодеятельных художников Крыма и школы украинской вышивки в Крыму», — рассказала начальник управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Аурика Грекул.

Выставка будет открыта до конца мая.

Справка: С 1952 года Вера Сергеевна Роик проживала в Симферополе, где и прошло ее становление как мастера и многогранного художника. Владея 300 видами техники вышивания народов мира, она создала тысячи замечательных картин, многие из которых хранятся более чем в 40 музеях разных стран мира.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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