Вышивки Веры Роик можно будет увидеть в Симферополе до конца мая

В Музее истории города Симферополя открылась выставка «Золотые нити времени», посвященная 110-й годовщине со дня рождения знаменитой вышивальщицы Веры Сергеевны Роик.

Вера Роик организовала 146 выставок своих произведений во всех областных центрах Украины, а также в России, Германии, Болгарии, Турции.

«Ее работы экспонировались на 287 художественных выставках в СССР, России, Украине и за рубежом, в том числе в Бельгии, Франции, Венгрии, Италии, Монголии, США, Хорватии. Мастерица является основательницей музея декоративного искусства народных умельцев, салона живописи самодеятельных художников Крыма и школы украинской вышивки в Крыму», — рассказала начальник управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Аурика Грекул.

Выставка будет открыта до конца мая.

Справка: С 1952 года Вера Сергеевна Роик проживала в Симферополе, где и прошло ее становление как мастера и многогранного художника. Владея 300 видами техники вышивания народов мира, она создала тысячи замечательных картин, многие из которых хранятся более чем в 40 музеях разных стран мира.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В дар Ливадийском дворцу переданы сто полотен Бернштейна. Ливадийский дворец-музей получил в дар сто акварелей графика и иллюстратора Эммануила Бернштейна.

Ургант потроллил выругавшуюся матом министра культуры Крыма. Телеведущий, глядя на банан в кружке на столе, сказал нашумевшую фразу Новосельской: «… твою мать! Поставили как обезьяне!».

В Крыму закрывают картинную галерея им. Айвазовского. Ремонтно-реставрационные работы в феодосийской картинной галерее имени Ивана Айвазовского начнутся 16 марта и будут длиться примерно год.

В Крыму картинам Айвазовского ищут новое пристанище. На время ремонта дома-музея мариниста Айвазовского в Феодосии, его живописные работы переместят в особняк, расположенный рядом. Он, в свою очередь, до того тоже будет отремонтирован.