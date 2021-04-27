Власти Украины сделали заявление о судьбе Северо-Крымского канала

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Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода до 2014 года подавалась в Крым, перешел в подчинение министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Он будет использоваться только для водоснабжения аграриев Херсонской области.

Об этом заявил глава Минагрополитики Роман Лещенко.

«Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики… Он пока используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины. Что касается Крыма, то отмечу, что восстановление водоснабжения в Крым не будет и подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось ни со стороны Минагрополитики, ни министерства защиты окружающей среды», – цитируют Лещенко украинские СМИ.

По словам министра, переподчинение канала Минагрополитики обусловлено реализацией национального пилотного проекта орошения и мелиорации.

Любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымским каналом являются безосновательными, добавил Лещенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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