Водный кризис
Развитие сюжета: Как в «Артеке» решают проблему с водой ● «На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется ● Стало известно какие районы Симферополя получат больше воды ● Притоки уменьшаются: сколько воды успели накопить водохранилища Крыма ● Стало известно кто разработает проект планировки территории под опреснитель в Крыму
Власти Украины сделали заявление о судьбе Северо-Крымского канала
фото © Новости Крыма
Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода до 2014 года подавалась в Крым, перешел в подчинение министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Он будет использоваться только для водоснабжения аграриев Херсонской области.
Об этом заявил глава Минагрополитики Роман Лещенко.
«Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики… Он пока используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины. Что касается Крыма, то отмечу, что восстановление водоснабжения в Крым не будет и подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось ни со стороны Минагрополитики, ни министерства защиты окружающей среды», – цитируют Лещенко украинские СМИ.
По словам министра, переподчинение канала Минагрополитики обусловлено реализацией национального пилотного проекта орошения и мелиорации.
Любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымским каналом являются безосновательными, добавил Лещенко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода до 2014 года подавалась в Крым, перешел в подчинение министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Он будет использоваться только для водоснабжения аграриев Херсонской области.