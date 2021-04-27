Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Украины сделали заявление о судьбе Северо-Крымского канала ● Как в «Артеке» решают проблему с водой ● «На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется ● Стало известно какие районы Симферополя получат больше воды ● Притоки уменьшаются: сколько воды успели накопить водохранилища Крыма
Власти рассказали о притоках воды в водохранилища Ялты за неделю
фото © Новости Крыма
Загорское и Счастливенское водохранилища, питающие Ялту, за неделю с 18 по 25 апреля пополнились водой на 1 664 тыс. куб. метров.
Об этом говорится в информационном сообщении, опубликованном администрацией города на странице в Facebook.
17 апреля министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов сказал, что строительство новой ветки тоннельного магистрального водовода от Счастливенского водохранилища в Ялту начнется через два месяца.
16 апреля глава администрации города Янина Павленко заявила, что во время предстоящего курортного сезона Ялте «не избежать ограничений» в водоснабжении. По данным Павленко, в среднем за сутки жители Ялты потребляют около 45 тысяч кубометров воды, а летом этот показатель иногда доходит до 125 тысяч.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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