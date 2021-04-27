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Водный кризис

Власти рассказали о притоках воды в водохранилища Ялты за неделю

08:57 вторник, 27 апреля 2021
Ялта
Власти рассказали о притоках воды в водохранилища Ялты за неделю

фото © Новости Крыма

Загорское и Счастливенское водохранилища, питающие Ялту, за неделю с 18 по 25 апреля пополнились водой на 1 664 тыс. куб. метров.

Об этом говорится в информационном сообщении, опубликованном администрацией города на странице в Facebook.

17 апреля министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов сказал, что строительство новой ветки тоннельного магистрального водовода от Счастливенского водохранилища в Ялту начнется через два месяца.

16 апреля глава администрации города Янина Павленко заявила, что во время предстоящего курортного сезона Ялте «не избежать ограничений» в водоснабжении. По данным Павленко, в среднем за сутки жители Ялты потребляют около 45 тысяч кубометров воды, а летом этот показатель иногда доходит до 125 тысяч.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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