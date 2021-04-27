В Симферополе мужчина нашел на улице банковскую карту и снял с нее деньги

В дежурную часть полиции Симферополя поступило заявление от 47-летнего местного жителя о том, что с его банковской карты похищены денежные средства на сумму более 12 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал стражам порядка, что он потерял свою банковскую карту на улице. Решив посмотреть остаток денежных средств в интернет-банкинге, мужчина обнаружил, что за это время с его счета были списаны большие суммы при осуществлении покупок в магазинах Симферополя и Саки.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 31-летний местный житель. От него получены признательные показания. С его слов, карту он нашел на улице и вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, воспользовался в личных интересах, совершив покупки в магазинах. Сотрудниками полиции похищенная карта была у мужчины изъята и возвращена законному владельцу.

Следователем полиции Симферополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полиция предупреждает: если вы решили воспользоваться чужой банковской картой и хранящимися на ней деньгами, знайте, что это уголовно-наказуемое деяние. Даже если вам и удастся использовать карту при помощи бесконтактной оплаты в магазине, то вас зафиксируют камеры и скорее всего вас также запомнит продавец. Верным решением будет вернуть найденную карту в выпустивший ее банк.

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